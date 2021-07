Silvio Santos muda visual para possível retorno aos estúdios

Silvio Santos decidiu dar uma repaginada no visual nesta terça-feira (29) e a mudança foi compartilhada por Jassa, cabeleireiro do apresentador. O dono do SBT optou por abandonar os cabelos grisalhos e aderiu ao tom castanho.

Apesar de ainda não ter uma data confirmada para retornar aos estúdios, o comunicador já está pensando em voltar a produzir o seu dominical. Cabe lembrar que o veterano já recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em março deste ano. Na época, ele afirmou que pretendia gravar seus programas ainda neste semestre.

“O meu programa acho que vai ser para maio ou junho, porque antes disso não vai dar. Estou com as duas vacinas. Agora, vou esperar mais um mês. É possível que daqui a um mês eu volte para o programa, mesmo sem o auditório”, afirmou ele, na ocasião, em entrevista a Roger Turchetti, no YouTube. No entanto, até o momento, o desejo ainda não foi cumprido.

Veja: