Simaria e Ana Hickmann surgem dançando juntas e diferença de altura impressiona

Ana Hickmann compartilhou em seu perfil do Instagram um registro do encontro que teve com Simaria, que faz dupla com a irmã Simone. No vídeo, as duas surgiram dançando o novo hit da cantora, ‘Foi Pá Pum’, e o que chamou a atenção foi a grande diferença de altura entre elas. Vale lembrar que Ana tem 1,86 m, enquanto Simaria tem 1,52 m.