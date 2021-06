SIMM oferece 236 vagas de emprego nesta quarta-feira (9); veja lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM) oferece 236 vagas de emprego nesta quarta-feira (9). Os trabalhadores interessados nas vagas deverão acessar o site para agendar o atendimento e escolher se será online ou presencial. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005.

Operador de Telemarketing

Ensino médio completo, sem experiência, jornada de trabalho reduzida (escala 5×2), imprescindível boa dicçãoVaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas, Mussurunga, Bairro da Paz, Itapuã, Alto do Coquerinho, Portão, Itinga, Vila de Abrantes, Jardim das Margaridas e São Cristóvão

Salário de 928,52 + benefícios

200 Vagas

Supervisor Hospitalar

Superior completo em Administração, 6 meses de experiência

Requisitos: Experiência com área industrial, conhecimento de pacote office, rotinas administrativas, operacional e departamento de pessoal

Salário de 2.095,00 + benefícios

1 Vaga

Analista de marketing (estágio)

Ensino superior, cursando Marketing a partir do 3º semestre, imprescindível habilidade em mídias sociais

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Cozinheiro de restaurante

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, habilidade com montagem de pratos à la carte

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Técnico de Autocad

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, curso na área

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Assistente de vendas

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, imprescindível boa dicção e informática intermediária

Contratação via MEI

Vaga zoneada exclusivamente para moradores da Cidade Baixa

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Mecânico de máquinas pesadas

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência

Salário de 1.500,00 + benefícios

1 Vaga

Ajudante de carga e descarga (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência

Salário de 1.100,00 + benefícios

1 Vaga

Retificador de Cabeçote de Motor

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência

Requisitos: Soda de cabeçote e bloco, calibragem de válvula e rosca e extração

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas

Manicure

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Requisitos: Experiência e com depilação e massoterapia

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas

Cabeleireiro Unissex

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, com experiência com cabelo feminino (corte e quimica), cabelo masculino e infantil

Contratação via MEI

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas

Vendedor de Veículos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, com experiência com vendas de veículos, CNH B

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Sushiman

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, com disponibilidade para trabalhar tarde/noite.

Vaga zoneada para os bairros Imbuí, Boca do Rio, Piatã, Doron, Saboeiro, Patamares, Cabula VI, Pituaçu, Pernambués, Sussuarana, São Marcos, Pau da Lima, Mussurunga, Bairro da Paz e Itapuã

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas