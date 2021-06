SIMM oferece 63 vagas de emprego nesta quarta-feira (2); veja lista completa

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM) oferece 63 vagas de emprego nesta quarta-feira (2). Os trabalhadores interessados nas vagas deverão acessar o site para agendar o atendimento. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005.

Encarregado de Limpeza

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Requisitos imprescindíveis: experiência com cargos de chefia de limpeza, conhecimento com produtos, maquinário de limpeza e com pacote office e disponibilidade para residir em Imbassaí

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga