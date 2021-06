SINE atualiza quadro com novas vagas de Emprego em Campinas – SP

Em São Paulo, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) via Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Campinas, atualiza quadro com novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

CÓDIGO CARGOS NÍVEL VAGAS 5746852 Líder de manutenção mecânica Médio completo 1 5743997 Agenciador de propaganda mídias sociais Médio completo 1 5717075 Agente administrativo em licitação com cnh b valida Médio completo 1 5732794 Assistente de engenharia (construção civil) Superior incompleto técnico em edificações ou superior em engenharia 2 5740623 Atendente de informações (telemarketing) Médio completo 3 5712710 Atendente de telemarketing Médio completo 1 5711821 Auxiliar administrativo Médio completo 2 5729112 Auxiliar de contabilidade Médio completo 1 5745625 Auxiliar de jardinagem Não exigida 1 5743567 Auxiliar de manutenção predial Fundamental completo 1 5746139 Auxiliar de manutenção predial – com cnh b Fundamental completo 3 5741555 Auxiliar de manutenção predial com nr:10 e nr:35 Médio completo 1 5720353 Auxiliar mecanico de ar condicionado com cnh b valida Médio completo 2 5746800 Auxiliar mecânico de refrigeração Fundamental completo 2 5739203 Azulejista Fundamental incompleto 1 5732513 Carpinteiro de obras Fundamental incompleto 2 5709877 Consultor de vendas com cnh b valida Médio completo 1 5734776 Costureira de máquinas industriais Fundamental completo 1 5726003 Costureira galoneira e overloque Fundamental incompleto 1 5746045 Empregada doméstica Fundamental incompleto 1 5746955 Encanador (sistema de combate a incêndio) – com cnh b Médio completo 1 5738455 Encarregado administrativo Médio completo 1 5741538 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados Médio completo 1 5720361 Mecanico de ar condicionado e refrigeração com cnh b valida e curso tecnico Médio completo tecnico mecanico, eletrico e ou afins 2 5745656 Mecânico de ar-condicionado e refrigeração Médio completo 1

SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever nos seguintes endereços abaixo:

Unidade Ouro Verde – Avenida Ruy Rodrigues, nº 3.900, Parque Universitário (Shopping Spazio Ouro Verde, 1º andar);

Unidade Campo Grande – Rua Manoel Machado Pereira, nº 902, em frente à Praça da Concórdia;

Unidade Centro – Avenida Campos Salles, nº 427, Centro.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.