Sobrevivente da tragédia do Ninho assina com o Fortaleza

Sobrevivente da tragédia do Ninho assina com time do Brasileirão



O atleta estava nesta temporada no Flamengo e atuará no time Sub-17 tricolor

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 09 (AFI) – O Fortaleza anunciou o retorno do atacante Cauan Gomes para as categorias de base. O atleta, que estava nesta temporada no Flamengo, atuará no time Sub-17 tricolor, que disputa atualmente o Campeonato Brasileiro da categoria.

O atleta é fruto do projeto Leõezinhos, onde atuou pelo futsal tricolor. Em 2019, Cauan foi uma dos sobreviventes da tragédia no Ninho do Urubu e esteve na Arena Castelão no jogo entre Fortaleza e Bahia, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

Na ocasião, o atleta visitou o Pici, em homenagem recebeu uma camisa oficial do clube e pôde acompanhar todos os bastidores do clássico nordestino.

Cauan Gomes é o novo atacante do Sub-17 do Fortaleza (Foto: Thais Pontes / Fortaleza EC)

Além do Fortaleza e do Flamengo, o atacante tem passagem pelo Estação e pelo Santa Cruz, ambos times cearenses. Natural de Maracanaú/CE, o jogador celebra o seu retorno ao Tricolor de Aço:

“Estou muito contente em voltar ao clube que me revelou. Espero chegar bem, fazendo o meu papel, procurar ajudar a equipe. Trazer muitos títulos para o Fortaleza e conquistar muitas outras coisas aqui.

É um clube muito importante para mim, que sempre me abraçou. Então, estou muito feliz”, falou o jogador.