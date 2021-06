Spark investe na startup Kloob.me e anuncia plataforma para influenciadores

A Spark, empresa de marketing de influência, expande suas frentes de atuação e anuncia investimento na Kloob.me, startup de monetização de conteúdo para influenciadores. Com a união, as empresas passam a oferecer uma plataforma onde influenciadores podem monetizar seus conteúdos no Instagram, Facebook, Whatsapp e Telegram criando grupos fechados com conteúdos exclusivos. Usuários com 400 mil seguidores, por exemplo, podem faturar até R$40 mil reais mensais, cobrando R$10 reais de cada seguidor por um material exclusivo, caso converta 1% da sua audiência.

A aproximação faz parte da jornada da Spark como uma powerhouse no setor de marketing de influência. A empresa fechou 2020 com faturamento 130% maior do que no ano anterior e três diferentes frentes de negócios em Influencer Marketing: tecnologia (que inclui a comercialização de plataformas SaaS para desenvolvimento de estratégias com base em levantamento de dados, engajamento e estatísticas), gestão (desenvolvimento e criação de campanhas com criadores de conteúdo) e trabalho com foco regional (a Spark possui afiliação com grupos de mídia locais em diversos estados brasileiros, acreditando na força regionalizada do marketing de influência, com os meios de comunicação e mais próximos dos próprios influenciadores e público).

“Neste ambiente de comunicação em rápido crescimento e em constante mudança, desde a estratégia até a plataformas, nosso papel na Spark é liderar o caminho para desbloquear todo o potencial do marketing de influência. Esse primeiro investimento faz parte de uma grande estratégia que temos para este ano de explorar as diferentes frentes que o setor possibilita com iniciativas escaláveis e com aporte tecnológicos”, explica Raphael Pinho, CEO da Spark.

Na prática, com a Kloob.me, o influenciador digital poderá focar na produção de conteúdo e criar um serviço de assinatura específico para os seus seguidores de acordo com a sua demanda, gerando uma receita extra complementar as ações publicitárias. Enquanto isso, a ferramenta gerencia todas as assinaturas e cuida de todo o processo de pagamento, oferecendo suporte e relatórios mensais completos.

“Todos os nichos de influenciadores podem aproveitar o Kloob.me para criar conteúdo e quanto mais seguidores você tem, maior é o potencial de geração de renda com o que é produzido. Um gamer pode ter um grupo fechado no Whatsapp para compartilhar dicas de jogos, um influenciador fitness, pode dar aulas exclusivas para seus alunos pagantes, por exemplo, e nós cuidaremos do meio de pagamento, como os seguidores assinarão o serviço, a cobrança dele, o acompanhamento para acelerar esses clubes e todo suporte de atendimento dos criadores aos usuários pagantes”, explica Felipe Bernal, cofundador da Kloob.me.

Rafael Coca, COO da Spark, ressalta que a novidade permite mais liberdade para quem cria conteúdo. “A Kloob.me vai automatizar e facilitar o gerenciamento de assinaturas de conteúdo. Nós estamos apostando nessa empresa porque vemos que essa tendência de criar conteúdo pago para assinantes está em constante crescimento e é um business com potencial muito grande no Brasil. Fora do Brasil, o Patreon, site norte-americano com serviço semelhante a Kloob.me, no ano de 2019, repassou U$1 bilhão de dólares a criadores de conteúdo americanos”.