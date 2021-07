Spoiler: primeiro episódio de doc sobre Juliette traz morte do irmão e perda de virgindade

Alerta spoiler: o primeiro episódio do documentário sobre Juliette, “Você Nunca Esteve Sozinha”, produzido pela Globoplay, traz a infância pobre, a morte do irmão e a perda da virgindade como principais temas.

A maquiadora e campeã do BBB21, fala que veio de uma família de extrema miséria e relata que a mãe perdeu um filho quando ele ainda era um bebê.

“Quando teve o primeiro filho, ela não tinha leite no peito e nem dinheiro para comprar. Ela fez um mingau e colocou farinha, água e deu para o bebê. Era um recém-nascido e o bebê faleceu. Quando viu os filhos do meu pai, ela pensou em reparar o que tinha acontecido”, afirma.

Juliette também tinha uma irmã, Julienne, que morreu de AVC aos 17 anos de idade. Ela falou muito sobre a irmã no primeiro episódio e relatou que as duas eram descritas como ‘unha e carne’, devido a ligação ente elas.

“Um dia, eu estava estudando e recebi uma ligação de surpresa. ‘Sua irmã está no hospital’. Achei que era uma coisa pequena. Quando cheguei ao hospital público, estava lotado, um caos. A médica, assustada, falou, acho que é meningite ou um AVC”, detalhou.

“Eles [os irmãos] vieram cada um do seu jeito, com a sua história. Tenho irmão gay, religioso, negro, que teve problema com álcool na adolescência. Irmãos que precisaram trabalhar muito cedo e foram fruto da não chance de estudar. Tenho um laboratório da sociedade dentro da minha casa”.



Namorados e virgindade

No documentário, Juliette contou que sempre foi meio moleca e que, por causa do seu jeito divertido, demorou para começar a namorar.

“Perdi a virgindade com 19 anos. Eu ficava mais na vibe molecada? Depois comecei a passear, ir para festa e era a paqueradora”.

Na produção, foi revelada ainda uma história de quando se apaixonou por uma palhaço de um circo que estava em cartaz na cidade. Quem relatou o aconteceu foi uma amiga de maquiadora.

“Juliette viveu um amor platônico. O rapaz que era objeto desse amor nunca soube que era alvo da paixão de Juliette. Ela se apaixonou pelo menino vestido de palhaço e de mulher. E maquiado, a gente nem sabia quem era! O circo ia embora e ela sofria muito. Chorava e ficava com saudade. Ela se apaixona sozinha e de repente some? E aí já tem outro amor”, contou.