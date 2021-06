Sport trabalha para manter volante ex-Guarani até o fim do Brasileirão

Brasileiro

Com contrato apenas até o final de agosto, a ideia do time pernambucano é manter Ricardinho pelo menos até o fim de 2021

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 09 (AFI) – Apesar de estar sendo titular neste inicio de Brasileirão, o volante Ricardinho ainda está com o futuro aberto, mas o Sport quer acabar com qualquer chance de perder o jogador. Tanto que a diretoria do Leão está trabalhando para manter o atleta até o final da temporada e iniciou conversas por uma renovação contratual, já que o atual vínculo termina em agosto.

“A comissão técnica conhece o trabalho dele, nós conhecemos também. É um excelente profissional, se relaciona com o grupo. A ideia é estender pelo menos até o fim do ano. Conversamos com o atleta sobre a intenção do clube, mas ainda não estendemos efetivamente. Vamos conversar com o empresário também”, disse o gerente de futebol Nei Pandolfo.

Revelado pelo Goiás e com passagens por Criciúma e Guarani, entre outros clubes, Ricardinho está no Sport desde o meio da temporada 2020. No inicio do Brasileirão passado foi titular, mas acabou perdendo espaço na reta final e também não teve muitas chances durante o Pernambucano, mas com a chegada de Umberto Louzer voltou a ser peça importante do elenco.

Ele vem disputando vaga com Marcão, José Welison e também com o lateral-esquerdo Júnior Tavares, que chegou a ser improvisado no setor. Com Ricardinho entre os titulares, o Sport volta a campo no próximo domingo (13) quando irá fazer um clássico nordestino diante do Fortaleza, fora de casa, na Arena Castelão, às 20h30.