Spotify iBahia:confira a playlist de xote por Norberto Curvello

Todo nordestino que se preze já ouviu um bom xote ao menos uma vez na vida. Convidado iBahia, Norberto Curvello preparou uma playlist especial com músicas temática para celebrar a data comemorativa, que mais um ano acontece dentro de casa por causa da pandemia.

A série de playlists do portal iBahia elaboradas com cantoras e cantores, cada uma com temáticas especiais, está disponível no Spotify e no Youtube e integra o conteúdo especial do São João com o iBahia.

Confira a playlist Só no Xote por Norberto Curvello:

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

São João com o iBahia



Um espaço para matar a saudade, fazer planos para o futuro, preparar um arraiá em casa – mantendo o isolamento! – curtir música boa e muito mais.

O canal especial tem três editorias principais:

– Interior, onde você encontra notícias sobre as cidades da Bahia relacionadas ao São João, do ponto de vista econômico e cultural;

– Gastronomia, com receitas especiais enviadas por influenciadores, além de dicas para você preparar um verdadeiro banquete junino;

– Música, que vai apresentar ao leitor a história do forró, entrevistas com artistas deste universo, além de uma agenda completa com as lives de São João e playlists produzidas por artistas especialmente para nossos leitores.

Além do canal especial, as redes sociais do iBahia também acompanharão o ritmo junino, com entrevistas no Instagram, playlists originais e especiais no Spotify e boletins com as últimas notícias na Bahia FM.

*Sob supervisão da repórter Isadora Sodré