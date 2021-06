STONE divulga 386 novas vagas de emprego para TODO BRASIL

A STONE divulga vagas de emprego pelo país! São novas oportunidades disponíveis para quem busca uma chance com carteira assinada. A empresa está em busca de novos colaboradores para expandir todo o sucesso e bons resultados da STONE. Se você quer fazer parte da equipe de serviços da empresa, veja, a seguir, as informações disponíveis!

STONE divulga NOVAS vagas de emprego pelo país

São mais de 380 oportunidades anunciadas pela STONE, que está em busca de novos Consultores Comercial Externo, para abranger ainda mais os serviços da companhia.

Os contratados terão direito a assistência médica e odontológica, auxílio academia, auxílio creche, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, participação nos lucros, programa de remuneração variável, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e outros.

A Fintech está contratando Consultor Comercial Externo para levar a solução financeira à vida de lojistas do país. São eles que movimentam a economia brasileira e, por isso, considerando todas as suas necessidades, a STONE se responsabiliza por várias questões imprescindíveis.

O Consultor Comercial é um vendedor que terá uma jornada diária em busca de comércios que queira ampliar as metodologias de empreendedorismo.

Como se inscrever

São mais de 380 oportunidades de emprego que a STONE divulga nesse fim de semana. Os interessados devem acessar a página de participação, garantindo a entrega de documento curricular para cadastro na oportunidade. Para demais informações sobre critérios exigidos, os candidatos podem conferir diretamente no site.

Mantenha-se atualizado com as vagas de emprego divulgadas diariamente aqui, no Notícias Concursos!