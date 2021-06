Brasileiro

BRASILEIRO SUB-17: Líderes, Flamengo e Athletico-PR vencem pela sexta rodada



Confira os detalhes dos nove jogos disputados neste sábado (12), que abriram a sexta rodada da competição nacional

Publicado em 12/06/2021

por Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Rio de Janeiro, RJ, 12 (AFI) – Neste sábado (12), nove jogos movimentaram a sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Pelo Grupo A, destaque para as vitórias de Flamengo, Bahia e Botafogo. No Grupo B, Athletico-PR, Fluminense, Vasco e Internacional garantiram os três pontos em seus respectivos confrontos.

Confira os detalhes de cada jogo deste sábado do Brasileirão Sub-17:

Grupo A

Flamengo 4 x 0 América-MG

No Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu o América-MG e manteve os 100% de aproveitamento na competição ao golear os visitantes por 4 a 0. A equipe carioca abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti de Victor Hugo. Depois, aos seis da etapa complementar, Wesley cruzou da direita, e Matheus França aproveitou falha da defesa adversária para marcar o segundo. Aos 25, o meia recebeu na entrada da área e mandou uma pancada para anotar mais um gol e fazer o terceiro do Rubro-Negro. Para fechar, aos 37, Matheus Gonçalves recebeu cruzamento de Marquinhos e liquidou a fatura: 4 a 0.

Foto: Marcelo Cortes / CRF

Com o resultado, o Flamengo chegou a 18 pontos e segue isolado na liderança do Grupo A. O Coelho, com quatro, ocupa o nono lugar.

São Paulo 1 x 1 Grêmio

No Marcelo Portugal, em Cotia (SP), um gol para cada lado no empate entre os tricolores São Paulo e Grêmio. Aos 21 minutos do primeiro tempo, o time paulista saiu na frente com um gol olímpico de Luizinho, que cobrou escanteio e mandou direto para dentro das redes. A equipe gaúcha deixou tudo igual na volta do intervalo, aos 36. Após lançamento para o campo de ataque, Isaac ganhou em velocidade e chutou na saída do goleiro Leandro para empatar a partida.

Com o resultado, o São Paulo segue na terceira posição do Grupo A, agora com 11 pontos. O Grêmio, com sete, ocupa o sexto lugar.

Cruzeiro 3 x 3 Palmeiras

Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Palmeiras fizeram uma partida movimentada e empataram em 3 a 3. Aos 18 minutos do primeiro tempo, Vitor Roque aproveitou sobra de bola na área e abriu o placar para a Raposa no Sesc Alterosas. O Verdão deixou tudo igual com Allan, aos 38. Os donos da casa seguiram ofensivos e voltaram a ficar em vantagem na marca dos 48, novamente com gol de Vitor Roque, que viu o goleiro adiantado e mandou por cobertura para o fundo das redes.

A partida seguiu eletrizante no segundo tempo. Logo aos 12 minutos, Allan aproveitou rebote após bola na trave e marcou o segundo dele e do Verdão no jogo. Depois, aos 18, após jogada de velocidade, Wendell virou para o Palmeiras. Na marca dos 32, a Raposa voltou a igualar o placar em cobrança de pênalti batida por Japa.

Com o resultado, o Cruzeiro soma 11 pontos e ocupa o quarto lugar do Grupo A. O Palmeiras é o segundo colocado, com 13.

Bahia 3 x 1 Ceará

No Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), o Bahia venceu o Ceará por 3 a 1, de virada. Caio, logo aos três minutos de bola rolando, abriu o placar para o Vozão. Só aos 42, Gustavo empatou para os donos da casa. Na volta do intervalo, Gustavo marcou o segundo dele e do Tricolor para virar o jogo. E, já na marca dos 41, Thiago fechou a conta.

Agora com dez pontos, o Bahia ocupa o quinto lugar do Grupo A, enquanto o Ceará, com três, está na lanterna.

Botafogo 2 x 0 Atlético-GO

O Botafogo conquistou a primeira vitória na competição ao bater o Atlético-GO por 2 a 0, no CEFAT, em Niterói (RJ). Agora com quatro pontos, a equipe carioca aparece na oitava posição do Grupo A. Os goianos, com a mesma pontuação, ocupam o sétimo lugar.

Os gols do triunfo alvinegro saíram no segundo tempo da partida. Aos nove minutos, Lucas Vargas aproveitou cruzamento pela direita e cabeceou para o fundo das redes. Logo depois, aos 12, João Vitor Leal recebeu no meio, dominou e finalizou no ângulo: 2 a 0.

GRUPO B

Corinthians 0 x 2 Athletico-PR



Jogando fora de casa, o Athletico-PR bateu o Corinthians por 2 a 0 e segue na liderança do Grupo B. Aos 41 minutos do primeiro tempo no Parque São Jorge, em São Paulo, Emerson deslocou o goleiro adversário em cobrança de pênalti e colocou o Furacão na frente. Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 47, Felipe Chiqueti finalizou de canhota, no canto, e fechou a conta.

Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Com o resultado, a equipe paranaense chegou a 15 pontos e se manteve em primeiro lugar da chave. O Timão, com oito, ocupa a sétima posição.

Santos 1 x 3 Fluminense

Diante do Santos, o Fluminense também garantiu três pontos jogando fora de casa. No CT Rei Pelé, em Santos (SP), o Tricolor levou a melhor e venceu por 3 a 1. Aos 36 minutos do primeiro tempo, após boa jogada de Samuca, Kennedy acertou belo chute de longe para abrir o placar para o Flu. Na volta do intervalo, aos 18, Samuca pegou rebote e ampliou. O Peixe descontou com Deivid, aos 36. E, já nos acréscimos, Arthur cobrou pênalti para a equipe carioca e deu números finais ao jogo.

Agora com 14 pontos, o Fluminense segue na segunda posição do Grupo B. O Santos, com nove, é o sexto colocado.

Vasco 1 x 0 Sport

No Nivaldo Pereira, em Queimados (RJ), o Vasco venceu o Sport por 1 a 0 e entrou para o G-4 do Grupo B. O único gol da partida foi marcado por Erick, aos 39 minutos do primeiro tempo. O camisa 11 recebeu na intermediária, se livrou da marcação e ficou cara a cara com o goleiro adversário para chutar com tranquilidade e estufar as redes.

Com o resultado, a equipe carioca subiu para terceiro lugar da chave, com 11 pontos. O Leão, com três, ocupa o nono lugar.

Internacional 1 x 0 Atlético-MG

Diante do Atlético-MG, o Internacional conquistou uma importante vitória no Francisco Novelletto, em Porto Alegre. O Colorado bateu o time mineiro por 1 a 0 e subiu para o quinto lugar do Grupo B, com dez pontos – o Galo tem a mesma, mas aparece na quarta posição por ter maior saldo de gols. O único gol da partida foi marcado aos 14 minutos do segundo tempo, após Lukayan receber cruzamento pela direita e finalizar sem chances para a defesa adversária.