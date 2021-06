SulAmérica abre vagas de empregos pelo país; veja cargos

A SulAmérica abre vagas de emprego para TODO BRASIL. São diversas oportunidades divulgadas em várias regiões do país, garantindo benefícios e remuneração compatível com o mercado. A empresa cresce junto com o país e o mundo, em mais de 125 anos de trabalho! Trata-se da maior equipe seguradora brasileira independente, que se preocupa em passar confiança para todos os corretores, equipes e parcerias.

Quer fazer parte desse time de sucesso? Veja, a seguir, como se inscrever a uma das oportunidades disponíveis pela SulAmérica!

SulAmérica abre vagas de emprego pelo país

São diversas oportunidades anunciadas, garantindo benefícios como vale transporte e vale alimentação, plano de saúde e odontológico, auxílio academia, programa de treinamentos, vale-alimentação, seguro de vida, horário flexível, auxílio creche, participação nos lucros ou resultados, auxílio combustível e muito mais. Veja os cargos abertos!

Consultor de Relacionamento com Clientes Odonto – São Paulo;

ANL Dados Pl – São Paulo;

Gestor de Vendas – São Paulo;

Gestor de Vendas – Maceió;

Consultor Informações Gerenciais – São Paulo;

Advogado Jr – São Paulo;

Advogado Pl – São Paulo;

Consultor Relacionamento Clientes I – São Paulo.

Como se inscrever

Quem tiver interesse em uma das oportunidades disponíveis pela empresa, pode cadastrar currículo diretamente no site de inscrição. Basta selecionar, então, a vaga almejada e certificar-se de que o documento curricular está atualizado.

Todas as demais informações sobre remuneração, critérios exigidos para a vaga e atividades pertinentes estão divulgadas na página do Processo Seletivo.

