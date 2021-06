Surpreenda o mozão: aprenda a fazer bolo red velvet dois amores

É apaixonado (a) por doce? Se sim, nada melhor do que preparar uma guloseima especial para o Dia dos Namorados. A chef Cecilia Victorio sugere uma versão prática do bolo Red Velvet. Nessa receita, ela optou por fazer um bolo todo vermelho, com massa, geleia de frutas vermelhas e morangos frescos para representar o amor. Além do fácil preparo, você pode tanto fazer um único bolo ou versões menores, em mini formas, para duas pessoas. Confira:

Bata no liquidificador por 2 minutos os ovos inteiros, açúcar, óleo, leite e a baunilha. Pare de bater e leve esse líquido para o bowl da batedeira. Acrescente a farinha e o chocolate e bata em velocidade máxima por mais 2 minutos. Pare de bater e junte o corante. Bata somente para misturar. Adicione o fermento em pó e mexa delicadamente com o fuê sem bater. Disponibilize uma forma decoradas a sua escolha ou quatro mini formas. Unte com margarina e enfarinhe. Se for fazer um único bolo despeje a massa. Para fazer mini bolos coloque 400ml de massa em cada forminha e leve ao forno a 180°C por 30 minutos ou faça o teste do palito. Retire do forno, deixe esfriar e decore a seu gosto.