Tadeu Schmidt se emociona ao receber primeira dose contra covid-19

O jornalista Tadeu Schmidt, de 46 anos, foi às lagrimas ao receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta terça-feira (29). No Instagram, o apresentador do Fantástico relatou como foi a sua experiência com a imunização e explicou o motivo do choro.

“Eu fui pro posto crente que ia chegar lá, vacinar, ir embora, como se fosse uma ida ao supermercado… Mas todas as lembranças e emoções deste ano e tanto de pandemia explodiram na minha cabeça de uma vez só!”, escreveu.

Tadeu ainda se solidarizou com as vítimas da covid-19 que infelizmente não conseguiram receber o imunizante. “Lamento profundamente que tanta gente tenha morrido antes de poder sentir a mesma emoção que eu sinto agora”, desabafou o jornalista.

Nos comentários, a amiga Poliana Abritta, com quem apresenta o Fantástico, deixou uma mensagem de carinho. “É emoção mesmo!”, escreveu a jornalista.

Veja a publicação: