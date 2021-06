‘Taj Mahal’: Tárik Lira lança primeiro single

O cantor e compositor baiano Tárik Lira estreia no cenário musical local com o lançamento do primeiro single nesta sexta-feira (4). A música ‘Taj Mahal, que retoma as melodias do hip hop e R&B dos anos 90, foi disponibilizada nas diversas plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal e YouTube Music.

O single é inspirado na sonoridade de artistas baianas que formam a nova MPB, como Xênia França, Larissa Luz e Luedji Luna. “Essa música veio numa fase que eu estava vidrado em temas espaciais e queria retratar um amor que abalasse as estruturas terrestres, um amor quase etéreo”, explica o artista.