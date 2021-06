Tatá se irrita com pedido para imitar Paulo Gustavo: ‘Você é imbecil?’

Ao interagir com os fãs no Instagram, como de costume, Tatá Werneck acabou se chateando com um pedido feito por um seguidor. O internauta sugeriu que ela imitasse Paulo Gustavo, amigo íntimo da humorista, que morreu há pouco mais de um mês, vítima da Covid-19.

Tatá explicou que apagou por não querer estimular mais ódio no mundo, ressaltou que as pessoas saõ “sem noção”. Fora as perguntas sem noção sobre ele. Bom, mas me acalmei e apaguei”, explicou.