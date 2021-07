Tatá Werneck emociona ao desabafar após perder mais um amigo para Covid-19

Após perder o amigo Paulo Gustavo para a Covid-19, Tatá Werneck foi surpreendida nesta quarta-feira (30) com a notícia do falecimento de mais uma pessoa querida para a doença. Através das redes sociais, a humorista lamentou o ocorrido e fez um desabafo sobre a situação atual do país.

“Meu amigo querido Adilson. Das melhores pessoas que já conheci. Um anjo. Missionário. Dedicava à vida a ajudar as pessoas. Orava comigo tanto. Me enchia de esperança. 33 anos. Ficou internado e conseguimos que a @draludhmilahajjar querida cuidasse dele. Conseguimos ECMO. Você lutou bravamente por 72 dias. Obrigada Dra por se dedicar tanto a ele e a todos os seus pacientes. São vidas tão preciosas. Que valem milhões. Quanto vale a vida de pessoas que você ama? Quanto vale o esforço para conseguir uma vacina? Obrigada @ingridguimaraes também, sempre!”, escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos da artista deixaram mensagens de conforto. “Tatá, querida, sinta meu abraço solidário a sua dor. Quanta tristeza”, comentou uma admiradora. “E saber que a vida dos brasileiros poderiam ser poupadas se não fosse a corrupção do governo Bolsonaro. 1 dólar por dose…”, lamentou um seguidor.

Veja: