Técnico de time do Brasileirão tem apenas 3 vitórias na profissão!

Sylvinho, do Corinthians, tem apenas 3 vitórias como treinador



Treinador corintiano acumula sequência negativa no Corinthians e já está pressionado

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 02 (AFI) – Aposta da diretoria do Corinthians para 2021, o técnico Sylvinho (foto abaixo) deixa a desejar no comando do time e principalmente como treinador de futebol. Com a derrota para o Atlético-GO na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil, ele aumentou ainda mais os números indigestos como profissional.

A partida diante do Atlético-GO foi apenas a 13ª de Sylvinho como técnico de futebol. Só que os números preocupam. Até aqui, o treinador acumula apenas três vitórias, quatro empates e outras seis derrotas. Um aproveitamento aquém de um profissional que tem a chance de dirigir um dos maiores clubes do país.

É verdade que Sylvinho chegou ao clube há pouco tempo, mas em duas semanas o time não esboçou qualquer melhora dentro de campo. Aliás, são duas derrotas em sequência para o Atlético-GO em plena Neo Química Arena (uma pelo Campeonato Brasileiro e agora pela Copa do Brasil).

Evidente que o retrospecto e futebol apresentado em campo tendem a pressionar ainda mais o treinador no comando do Corinthians, e não poderia ser diferente.

Resta saber até onde irá a paciência da diretoria corintiana, que custou a encontrar um novo treinador após a demissão de Vagner Mancini. Renato Gaúcho e Diego Aguirre recusaram dirigir o clube.

Em meio a este retrospecto, o Corinthians volta a campo no domingo para enfrentar o América-MG às 16 horas, no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.