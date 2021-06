Brasileiro

Série C: Técnico do Ypiranga-RS comemora vitória e já foca em manter os 100%



Júnior Rocha analisou o resultado contra o Paraná e falou da importância de uma vitória logo no primeiro jogo.

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Erechim, RS, 01 (AFI) – Em mais um ano focado no tão sonhado acesso, o Ypiranga-RS estreou no Campeonato Brasileiro da Série C com o pé direito. Na noite desta segunda-feira (31), o time gaúcho recebeu e venceu o Paraná, no Estádio Colosso da Lagoa, pelo placar de 2 a 0. Após a partida, o técnico Júnior Rocha analisou o resultado e falou da importância de uma vitória logo no primeiro jogo.

“A Série C esse ano está muito difícil. Muitos times tradicionais na nossa chave. Mas iniciamos muito bem contra um dos favoritos para o acesso e vencemos merecendo a vitória. Temos bastante a evoluir ainda, o que nos deixa com expectativa de fazer um grande campeonato”, disse o comandante.

Com três pontos conquistados e na liderança do Grupo B, O Ypiranga-RS volta a campo no próximo sábado (05) quando irá visitar o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 17h. O comandante do Canarinho fez uma análise do que vem pela frente.

“Temos esse jogo fora de casa e sabemos da dificuldade que será. Por isso, iniciamos a preparação e já começamos a passar aos jogadores os detalhes do adversário. Estamos animados”, concluiu.