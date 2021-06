A Termomecanica tem vagas de emprego em São Bernardo do Campo, e está divulgando oportunidades para quem estiver buscando uma chance com carteira assinada! A empresa quer contratar profissionais que estejam comprometidos com o sucesso e em busca de bons resultados sempre! Veja as orientações para se inscrever!

Termomecanica tem vagas de emprego em São Bernardo do Campo

As oportunidades geram muitos benefícios para os novos contratados. Dentre as especificações, estão assistência odontológica, assistência médica, auxílio estacionamento, café da manhã, previdência privada, auxílio fretado, participação nos lucros ou resultados, consignado, refeitório, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação e muito mais. Veja os cargos disponíveis pela Termomecanica!

Soldador;

Estágio em Compras;

Comprador Jr.;

Operador de Produção – Fundição;

Analista de Inteligência de Mercado Sr.

Técnico Eletrônico;

Motorista CNH D;

Analista da Garantia da Qualidade Jr.

Como se inscrever

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de inscrição, selecionar a oportunidade desejada e cadastrar o currículo. A Termomecanica tem vagas de emprego e está em busca de talentos que possam complementar a equipe de sucesso!

Para mais informações sobre os critérios exigidos de cada cargo e salários respectivos, entre na página de inscrição e selecione a oportunidade pela qual se deseja as especificações.

