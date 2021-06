Ternium abre empregos pelo estado do Rio de Janeiro

A Ternium abre empregos pelo Rio de Janeiro, e está buscando talentos para complementar a equipe de sucesso. Aqueles que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho, não pode deixar essa chance escapar! Com remuneração compatível com o mercado e muitos benefícios, a empresa está contratando nova equipe que traga bons resultados! Veja, a seguir, como se candidatar!

Ternium abre empregos no Rio de Janeiro

São diversas oportunidades anunciadas pela empresa. Os novos contratados terão benefícios como assistência médica, assistência odontológica e participação nos lucros ou resultados da empresa. Veja os cargos divulgados, a seguir!

Engenheiro Especialista – Rio de Janeiro;

Técnico de Manutenção Elétrica I – Rio de Janeiro;

Técnico de Manutenção Elétrica III – Rio de Janeiro;

Operador de Produção I – Rio de Janeiro;

Mecânico I – Rio de Janeiro.

Todas as oportunidades podem sofrer alterações a qualquer momento, a depender das contratações imediatas. Veja como se inscrever!

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas disponíveis pela empresa, podem acessar a página de inscrição, escolher uma das oportunidades desejadas e cadastrar o currículo com a devida atualização. Esse ponto é muito importante para o processo seletivo e recrutamento dos novos colaboradores.

A Ternium abre empregos no Rio de Janeiro e está em busca de profissionais que possam colaborar para o crescimento e bons resultados diários da empresa.

Mantenha-se sempre bem atualizado com as vagas de emprego divulgadas diariamente no Notícias Concursos!