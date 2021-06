Thales Bretas decora consultório com homenagem a Paulo Gustavo; veja

Thales Bretas retornou aos trabalhos no último dia 28, após a morte do marido Paulo Gustavo no dia 4 de maio. Como forma de homenagem, o dermatologista decorou o seu consultório com uma frase do companheiro. Através dos Stories do Instagram, ele mostrou a flâmula colocada em uma das portas com a descrição: “Amar é ação. Amar é arte”.

Na oportunidade, o viúvo ainda anunciou que passaria a atender em um novo endereço. “Feito por mim e Paulo Gustavo com amor”, destacou.

Na semana passada, Thales compartilhou um registro em que aparece caminhando ao lado do companheiro e reforçou a saudade que sente do parceiro, com quem teve dois filhos, o Romeu e Gael. “Que saudade de caminhar ao seu lado! Na chuva, no sol, na neve ou em qualquer lugar… Sua ausência é sempre presente! Te sinto todo momento… e sinto muito…”, escreveu. Os dois estavam juntos desde setembro de 2014.