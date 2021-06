‘The Voice Kids’ reestreia neste domingo com novo apresentador e novos técnicos

A partir deste domingo (6), o ‘The Voice Kids’ está de volta, e com mudanças. Nesta temporada, a apresentação fica pro conta de Márcio Garcia, já que André Marques assumiu o comando do ‘No Limite’.

Além da apresentação, há mudanças também no time de técnicos. Michel Teló e Gaby Amarantos se juntam a Carlinhos Brown e forma o trio de jurados.

O reality será dividido em seis etapas: ‘Audições às cegas’, ‘Tira-teima’, ‘Top dos Tops’, ‘Quartas de final’, ‘Semifinal’ e ‘Final’. O programa vai começar com 72 candidatos aprovados nas audições às cegas, sendo 24 em cada time. Desta disputa, sai o vencedor, que ganhará o prêmio de R$ 250 mil, gerenciamento de sua carreira e um contrato com a gravadora Universal Music.

Além dos domingos na Globo, o The Voice Kids estará também na programação do canal a cabo Gloob, destinado ao público infantil, toda sexta-feira às 22h.

Ana Clara, conhecida do público pela apresentação dos quadros especiais do Big Brother Brasil, também irá apresentar um programa nesse formato para o The Voice Kids.