Thiago Gagliasso detona deputada do PSOL e revela que vai entrar na política

Thiago Gagliasso usou seu perfil no Instagram para fazer duras críticas à deputada Vivi Reis, do PSOL, após ela ter comentado sobre a morte do serial killer Lázaro Barbosa. Na oportunidade, o ator ainda revelou que pretende entrar na política para combater discursos como o da parlamentar.

“‘Thiago, tem vontade de entrar para política?’ Definitivamente sim. E esse é um dos motivos, o preço de não se interessar por política, é ser governado por quem se interessa, e olha o nível dessa Deputada do PSOL. Isso te representa? Precisamos cuidar do nosso”, escreveu.

A declaração do artista fez referência à afirmação da deputada, que foi contra a comemoração do desfecho do caso de Goiás. “Lázaro foi preso e morto. A perseguição do criminoso deixou um lastro de ódio, intolerância religiosa e abusos. A celebração da morte é o retrato da espetacularização dessa caçada, de 20 dias e R$ 19 milhões. Quando o capturam, ao invés de ouvi-lo, o executam. Vexame”, declarou.

Após a repercussão, Vivi Reis fez uma nova publicação. “Já que o último tt abriu margem para interpretações equivocadas, vou explicar melhor. Lázaro causou dor em muitas famílias. Minha solidariedade a todas elas! Porém, somente o interrogando saberíamos se ele estava a mando de outras pessoas, evitando que mais gente siga impune”, explicou.