Thiago Gagliasso diz que agora é ‘ex-irmão’ de Bruno Gagliasso

Família partida. Rompido com Bruno Gagliasso há mais de três anos, por conta de divergências políticas, Thiago Gagliasso diz que não é mais irmão do ator. A afirmação aconteceu quando ele mostrou um post de uma mensagem que enviou a Leandra Leal, rebatendo a atriz por ela criticar o governo Bolsonaro no programa “Altas horas”.

“Oi, Le. Sou eu, Thi, ex-irmão de Bruno Gagliasso”, iniciou ele. “Adorei sua posição no ‘Altas horas’. Sou teu fã. Mas tu já viu a tal da prestação de contas da (lei) Roaunet? Sei que toda a visibilidade poderia nos ajudar. Mande uma mensagem para o Fabio Porchat”, continuou, em tom de deboche.

Em entrevista ao canal “Resenha proibidona” em novembro, Thiago e afirmou que ele o irmão não se falam há três anos, após ele se desentender com a cunhada, Giovanna Ewbank por causa de política.

“A nossa briga foi em outubro, nas eleições. Juro pelo meu filho, que está na Califórnia e faz um ano que eu não vejo ele, que em nenhum momento eu fui atacar meu irmão. Aí deu aquela bomba, que eu perdi a linha, postei minha cunhada… Aconteceu que logo no primeiro ano de mandato de governo, eu fui trabalhar numa secretaria estadual de cultura, ganhava lá R$ 4 mil, era mais para aprender mesmo; Aí ele falou, ‘o cara está trabalhando no governo’, aí rompeu de vez. Aí veio a pandemia… Faz três anos que eu falo com ele…”, disse ele.