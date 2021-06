‘Ti Ti Ti’: saiba o que vai acontecer na novela entre os dias 7 e 11 de junho

Segunda-feira (7)

Jaqueline pergunta a Clotilde se Jacques a assediou. A secretária diz que sim, mas desconversa falando que foi só para testá-la. Armandinho briga com Stéfany e diz a Ângelo que se arrependeu de ter se casado com ela. Jorgito apoia a carreira de Desirée. Gino desmarca seu encontro com Magali para ir ao jantar de noivado da sobrinha. Breno descobre que Jorgito e Desirée vão ficar noivos e tenta jogar Rebeca contra a sobrinha de Gino. Marta conta para Ariclenes que Gabriela está trabalhando no ateliê de Jacques e ele pensa em usá-la para espionar o inimigo. Thaísa vê Adriano no ateliê de Jacques e se interessa pelo jornalista. Pedro retorna ao Brasil e reencontra o pai. Stela diz a Giancarlo que ficou impressionada com a semelhança de Paulinho com Renato e sugere que ele conheça a criança. Edgar decide visitar Marcela.

Terça-feira (8)

Bruna decide aceitar que Edgar e Marcela fiquem juntos. Valquíria despista o pai, mas Suzana revela que Luti é seu filho e Jacques se sente traído. Pedro tenta seduzir Gabriela. Jacques proíbe Valquíria de falar com Luti. Jacques aparece na casa de Ariclenes e manda um recado para Luti não se aproximar de sua filha. Gino leva Rebeca para jantar e teme não poder pagar a conta. Ariclenes avisa que Jacques o procurou e questiona o envolvimento de Luti com a filha do rival. Thaísa e Adriano avistam Ângelo na boate e resolvem disputar a atenção do DJ. Pedro diz para Valquíria que não tem dinheiro para sair e ela debocha do irmão. Marta tenta convencer Gabriela a deixar Jacques para trabalhar na equipe de Ariclenes. Thaísa dispensa Ângelo e dá um beijo em Adriano, mas o jornalista a rejeita de pronto. Nicole desaprova o interesse de Gino por Rebeca e deixa o irmão chateado. Camila comenta com a mãe que Edgar está namorando Marcela. Bruna espalha que Renato era irmão de Marcela e Edgar se incomoda. Chico confessa que apagou as fotos do flagrante de Gastãozinho Malta, e Ariclenes fica furioso. Luti alerta que Jacques irá desmascarar Ariclenes e aconselha o pai a arrumar um trunfo contra o rival.

Quarta-feira (9)

Marta confirma que Amanda é filha de Jacques, mas proíbe Ariclenes de usar a revelação contra o rival. Jorgito diz a Desirée que acha que ela ainda gosta de Armandinho. Breno convence Rebeca a levá-lo em casa. Ariclenes conta para Chico que tem um trunfo contra Jacques, mas não pode usá-lo por causa de Marta. Breno chega em casa amparado por Rebeca e Thaísa se assusta. Adriano rejeita o assédio de Thaísa e Help acha que ele está se fazendo de difícil. Julinho comenta com Marcela que não tem visto Eduardo. Edgar avisa à mãe que Luisa voltou da Europa casada e continuará sendo sua sócia na agência. Alex comenta que a editora de Gustavo está falindo e Luisa se espanta. Nicole percebe a angústia de Marta e se aproxima. Amanda demonstra mágoa da mãe e Marta se aflige. Pedro oferece uma carona para Gabriela, mas ela recusa. Jacques confessa que está tenso com a inauguração do ateliê de Valentim e Clotilde procura acalmá-lo. Luti flagra Nicole e Chico se beijando. Cecília assume uma nova personalidade.

Quinta-feira (10)

Ariclenes diz a Marta que quer usar o fato de Amanda ser filha de Jacques para chantagear o rival. Luisa pede desculpas a Bruna. Suzana fica apreensiva ao chegar ao ateliê de Valentim. Ela teme ser acusada de traidora por sua equipe quando Valentim for revelado. Luti se surpreende ao encontrar Valquíria no ateliê. Rony Pear é impedido de entrar na inauguração e se disfarça de garçom para invadir a festa. Nicole vê Amanda com o vestido de Desirée e desaprova. Pedro convence a avó a lhe dar dinheiro e pega o carro de Valquíria escondido. Desirée discute com Jorgito e ele rompe o noivado. Adriano sugere que Thaísa fique com Felipe. Marta não vai à inauguração do ateliê. Pedro leva Priscila para sair. Adriano conversa com Jacques quando Felipe se aproxima para tirar satisfação com o jornalista. Lourdes descobre que sua contratante está no ateliê e sugere que elas se apresentem, mas Dona Mocinha rejeita. Rony circula pelo ateliê e se depara com Jaqueline. Chico anuncia a entrada de Victor Valentim, mas o estilista se esconde em uma nuvem de fumaça e sai mais uma vez de cena sem mostrar o rosto.

Sexta-feira (11)

Armandinho se declara para Desirée no meio da festa e causa constrangimento em Stéfany, que vai embora irritada. Depois de Luti ter enfrentado Jacques para defender a identidade de Victor Valentim, Jacques sai furioso do ateliê e Ariclenes demonstra orgulho pelo filho. Desirée ouve sem querer Jorgito ajudando e aconselhando Armandinho e fica comovida. Ariclenes revela que não contou nada sobre Amanda para Jacques. Marcela tenta alertar Edgar sobre Luisa, mas ele desconversa. Ariclenes confere a repercussão de Valentim na internet e Suzana surge para cumprimentá-lo. Jorgito comunica à mãe que rompeu o noivado com Desirée e avisa que vai passar um tempo no Rio de Janeiro. Luísa procura Rebeca para lhe pedir perdão, mas é desprezada pela empresária. Valquíria fala para Luti que seu pai está furioso com ele. Armandinho tenta se acertar com Stéfany, mas a maldosa arma uma cilada para ele. Desirée procura Jorgito e Penha avisa que ele viajou.