Tierry e Tico Cavalcanti, do Forró do Tico, participam do ‘Prosas Juninas’ na quinta (1º)

Tem bate-papo com os cantores baianos Tierry e Tico Cavalcanti, do Forró do Tico, na última edição do Prosas Juninas! Nesta semana, o programa especial, que conta com a apresentação de Pablo Vasconcelos e Michely Santana, vai ao ar na quinta, 1º de julho, às 12 horas. A transmissão acontece ao vivo, através da Rádio Bahia FM e do portal Gshow Bahia.