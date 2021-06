O cantor Tierry irá realizar a live ‘Arraiá dos Namorados’ no dia 11h de junho, às 21h, através do seu canal do Youtube.

Além de receber a namorada, a cantora Gabi Martins, o show contará com diversas participações especiais: Israel e Rodolffo, Vitor Fernandes, Matheuzinho, Kevi Jonny, Luiza e Maurílio, Mariano e Jake.