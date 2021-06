Brasileiro

Time da Europa coloca zagueiro do Fortaleza no radar e prepara oferta



Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – Com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Brasileirão e uma classificação para às oitavas de final da Copa do Brasil diante do arquirrival Ceará, em um dos ‘Clássico Rei’ mais importante da história, o Fortaleza não tem apenas motivos para comemorar. Isso porque, o zagueiro Quintero pode estar de malas prontas para se transferir para o futebol europeu.

Isso porque, o zagueiro colombiano Juan Quintero está na radar do Braga, que disputa a primeira divisão do Campeonato Português. Por enquanto, não há proposta oficial, mas houve uma sondagem ao staff do jogador e também um inicio de conversa junto ao Fortaleza. Um outro time do México, que não teve nome revelado, também tem interesse no jogador.

Quintero está na mira do Braga, de Portugal

Revelado no Deportivo Cali-COL, Juan Quintero tem 26 anos e passou pelo Sporting Gijón-ESP antes de chegar ao Fortaleza em 2019. Até aqui, são 95 partidas e dois gols marcados com a camisa tricolor. A multa rescisória do jogador gira em torno de 3 milhões de dólares. O zagueiro tem contrato vigente junto ao Tricolor do Pici até o fim de 2022.

Ainda com o atleta no elenco, já que caso a venda seja sacramentada irá acontecer apenas em agosto, quando abre a janela de transferência internacional, o Fortaleza volta a campo neste domingo (13) focado em seguir na briga pela liderança. No Estádio Castelão, o time cearense recebe o Sport, às 20h30.