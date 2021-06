Brasileiro

Time do Brasileirão repatria atacante que estava jogando em rival da Série A



Na noite desta terça-feira (01), o Juventude anunciou o retorno de Roberson que estava no Atlético-GO

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 01 (AFI) – Depois de estrear na elite do Brasileirão com um empate por 2 a 2 diante do Cuiabá, o Juventude tenta seguir reforçando seu elenco para a disputa da sequência da temporada de 2021 e na noite desta terça-feira (01), a diretoria do Ju deu um verdadeiro presente ao seu torcedor. Isso porque, o centroavante Roberson, que fez sucesso em 2017, está de volta ao clube para sua quarta passagem.

Roberson está de volta ao Juventude

“Roberson é o Ju. Jogador chega nesta quarta-feira (02) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Papo. O atacante, de passagem vitoriosa pelo Alfredo Jaconi, estava no Atlético-GO e é mais um reforço do Ju no @Brasileirao”, postou o clube nas redes sociais.

Aos 32 anos, irá desembarcar em Caxias do Sul nesta quarta para realizar exames médicos e assinar contrato até o final do ano. Neste primeiro semestre, Roberson estava defendendo o Atlético-GO no Campeonato Goiano. Ele tem passagens também por: Grêmio – onde foi revelado, Sport, Avaí, Náutico, Inter e Cruzieiro. Além de ter jogado no futebol da Argélia e da Coreia do Sul.

Agora, a diretoria do time gaúcho corre contra o tempo para regularizar o jogar a tempo antes da segunda rodada. No domingo (06), o Juventude recebe o Athletico-PR, às 18h15, no Estádio Alfredo Jaconi.