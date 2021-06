Tomou a vacina contra covid-19? Teste indica se tem a presença de anticorpos protetores

A vacinação contra covid-19 tem avançado em todo Brasil. Com cada vez mais pessoas tomando a segunda dose do imunizante, é comum surgir o questionamento se realmente ficou imunizado ou possuem anticorpos protetores.

“Essas pessoas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), provavelmente estão mais sujeitas a infecção e à doença causada pelo vírus. Por isso, devem ser ainda mais cuidadosas em relação às medidas protetivas, como uso de máscara e álcool em gel”, comenta Dr Fernando Araújo, médico e assessor científico do DNA Laboratório.

Para avaliar qual o nível de produção de anticorpos ou resposta vacinal, o DNA Laboratório optou por um teste altamente sensível e específico, para dosagem direta quantitativa de Anticorpos Neutralizantes anti-proteína S1 fração RBD (que é a parte do vírus que interage com o receptor ACE2 na célula humana e promove a entrada do SARS-CoV-2 na célula). Estes anticorpos impedem a interação do vírus com a célula, dificultando sua entrada e replicação, por isso são chamados de neutralizantes