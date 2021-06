Tópicos importantes sobre o Golfo do México 

O Golfo do México também conhecido como “Mediterrâneo das Américas” é uma bacia oceânica cercada por terra.

Ele fica localizado entre a América do Norte e Central e suas águas compreendem os seguintes territórios países e estados:

Estados Unidos: Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas;

México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche e Iucatã

Sudeste de Cuba

O Golfo do México poderá surgir em questões do Enem e demais vestibulares do Brasil.

Principais características do Golfo do México

O Golfo do México é o maior do planeta, possuindo cerca de 1,5 milhões de km² e um volume de 2.400 km².

Ele embolsa águas do Oceano Atlântico através do Estreito da Califórnia e do canal de Iucatã se conectando com o mar do Caribe.

Vários rios importantes desembocam na bacia, inclusive um dos maiores rios dos EUA, o rio Mississippi.

Além disso, uma das mais importantes correntes marítimas tem origem no Golfo do México, denominada como corrente do golfo. Ela é responsável por levar águas quentes para zonas mais frias do planeta.

O Golfo do México exerce uma importante atividade turística e comercial, responsável por desenvolver a região, além de abrigar vários portos com intensa movimentação.

Ademais, a região também é rica em petróleo e banha várias cidades dos Estados Unidos, México e Cuba.

Desastre ambiental

No ano de 2010 em abril, um enorme desastre ambiental atingiu o Golfo do México por conta de um vazamento de petróleo, um dos maiores da história.

Uma explosão na plataforma inglesa Deepwater Horizon, que faz parte da petrolífera British Petroleum, acabou provocando um enorme vazamento no oceano, assim como contribuiu para a morte de 11 colaboradores.

Além disso, o petróleo acabou se espalhando por cerca de 1.500 km, contaminando a água e afetando diretamente o meio ambiente e o ecossistema marinho da região.

Como resultado, milhares de animais marinhos acabaram mortos. Por fim, a atividade pesqueira da região também foi fortemente afetada, assim como o turismo.

