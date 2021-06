Brasileiro

Torcida do América-MG pede saídas de dirigentes e reforços



A eliminação na Copa do Brasil para o Criciúma foi a gota d’água para os torcedores

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 10 (AFI) – A eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, para o Criciúma, que disputa a Série C do Brasileiro, foi a gota d’água para os torcedores do América-MG.

Principais organizadas do clube, a Torcida Seita Verde e a Barra UNA pediram as saídas do presidente Alencar da Silveira e do diretor de futebol Armando Desessards nas redes sociais.

“Estamos cansando desses idiotas que se passam por cartolas e profissionais do futebol, quando, na verdade, não entendem p%##@ nenhuma e menosprezam a história do América Futebol Clube. No América não tem mais espaço para essas pessoas, e agora vai ser chuva de pressão! Fora todos vocês que não entendem a grandeza e a responsabilidade de gerir um cargo desta responsabilidade dentro do América! Queremos AMERICANOS no clube”, escreveu a Barra UNA.

Torcida do América-MG quer a saída do presidente Alencar da Silveira (Foto: Mourão Panda/América-MG)

REFORÇOS!

Além de pedir a saída de Alencar da Silveira da presidência do América-MG, a Torcida Seita Verde também quer a chegada de reforços. Para a temporada 2021, a diretoria do Coelho anunciou 11 contratações.

MOMENTO RUIM

A irritação da torcida do América-MG não é de hoje e a eliminação inesperada para o Criciúma, nos pênaltis, foi apenas a gota d’água.

Vice-campeão mineiro, o Coelho não ganha seis partidas – três empates e três derrotas – e ainda não pontuou na elite do Brasileirão, perdendo para Athletico-PR e Corinthians.