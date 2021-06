Copa do Brasil

"Temos totais condições", diz zagueiro do Avaí para duelo com Athletico-PR



“Jogamos de igual para igual com eles no primeiro jogo e temos tudo para sair de lá classificados”

Publicado em 08/06/2021

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – Depois de um confronto equilibrado no jogo de ida, que terminou empatado por 1 a 1, o Avaí volta a encontrar o Athletico-PR. Nesta quarta-feira, às 19h, os times se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela segunda partida da terceira fase da Copa do Brasil.

Com o resultado do primeiro jogo, quem vencer estará garantido nas oitavas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O duelo também é importante pela questão financeira, pois garante ao classificado mais R$ 2,7 milhões. O time catarinense, que já passou por duas fases, já soma R$ 2,9 milhões em cotas.

“TOTAIS CONDIÇÕES”

Brigando por vaga no setor defensivo com Betão, o zagueiro Alan Costa falou sobre a dificuldade da partida, mas afirmou que o time tem totais condições de buscar a vaga.

“Conforme avançamos de fase, os jogos ficam mais complicados, mas jogamos de igual para igual com eles no primeiro jogo e temos tudo para sair de lá classificados”, analisou.

VOLTA DE POUPADOS

No último final de semana, o técnico Claudinei Oliveira poupou vários jogadores no empate por 1 a 1 com o Vila Nova-GO pela Série B. Edílson, Giovanni e Júnior Dutra retornam, mas não têm vagas garantidas, podendo ser substituídos por João Lucas, Marcos Serrato e Renato, respectivamente.

O Avaí encerrou sua preparação na manhã desta terça-feira com treino leve, com foco tático e técnico, além de cobranças de pênalti.

AVAÍ: Glédson; Edílson, Fagner Alemão, Alan Costa e Diego Renan; Bruno Silva, Giovanni e Lourenço; Júnior Dutra, Getúlio e Vinícius Leite. Técnico: Claudinei Oliveira.