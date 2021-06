Tottenham está próximo de anunciar o treinador Paulo Fonseca, ex-Roma

Inglês

Tottenham está próximo de anunciar treinador que estava na Roma



Jornais da Itália apontam que o comandante estaria pronto para assinar um contrato de três anos com o time inglês

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Após terminar a temporada com um técnico interino, o Tottenham está próximo de anunciar um novo comandante para a próxima temporada. Segundo a imprensa europeia, o técnico português Paulo Fonseca é o escolhido pela diretoria para comandar os Spurs em 2021/22.

QUASE CERTO



Foto: Divulgação / Roma

Jornais da Itália apontam que o comandante estaria pronto para assinar um contrato de três anos com o time inglês e que as negociações estariam sendo orquestradas por Fabio Paratici, que ainda será anunciado como novo diretor esportivo do Tottenham.

Antonio Conte, campeão italiano com a Inter de Milão, era um dos favoritos a assumirem o comando dos Spurs na próxima temporada, mas as negociações não avançaram. Caso seja confirmada a contratação de Paulo Fonseca, o time londrino terá mais um comandante português. O último foi José Mourinho, demitido no meio da temporada e recentemente anunciado pela Roma.

DANÇA DAS CADEIRAS

Antecessor de Mourinho no time italiano, Fonseca foi demitido após duas temporadas à frente do clube, onde não conseguiu a classificação para a Liga dos Campeões. Antes da Roma, o português já havia comandado clubes como Shaktar Donetsk, Braga e Porto.