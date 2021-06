Três sugestões de receitas fit para o café da manhã

Algumas opções comuns na mesa do café da manhã do brasileiro podem ser muito calóricas, como o pão branco e o achocolatado. Para você variar seu cardápio e optar por uma alimentação fit de na refeição matutina, confira três receitas que levam ovos e são deliciosas.

Em uma batedeira, bata as claras até que fiquem em ponto de neve bem firme. Em seguida, vá adicionando as gemas – na velocidade 2 – e acrescente o açúcar mascavo. Deixe bater por 1 minuto. Depois, acrescente a farinha, o amido, o mel e a aveia e misture na velocidade 1. Por fim, adicione o fermento e misture apenas para incorporar à massa. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos.

Em uma tigela, adicione ovos, farinha de arroz, amido de milho, açúcar mascavo, óleo de coco, margarina, essência de baunilha e fermento em pó e misture. Aos poucos, acrescente a água até dar ponto de não grudar nas mãos. Faça bolinhas e coloque em uma forma com papel manteiga. Dê uma achatada com o garfo. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos.

Comece descascando e cortando as quatro goiabas em pedaços. Em seguida, passe-as em uma peneira para retirar as sementes. Em um liquidificador, misture as goiabas com os ovos, o óleo de coco, o adoçante e bata até que formem uma massa homogênea. Despeje a massa em um recipiente e misture com a aveia. Adicione o fermento e o incorpore à massa. Leve ao forno médio, a 180 graus, pré-aquecido por aproximadamente 50 minutos.