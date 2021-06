Treze anuncia Fernando Gaúcho, ex-Guarani, como diretor executivo

Brasileiro

Série D: Treze anuncia ex-atacante de Guarani e Ituano como diretor executivo



Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 07 (AFI) – Com o objetivo de arrumar o time para a sequência da temporada, onde o clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Treze anunciou a contratação de Fernando Gaúcho, ex-atacante de Guarani, Paraná e Ituano, como o novo diretor executivo do time para 2021.

NOVO DIRETOR

Foto: Raniery Soares / CBN

O novo dirigente, que será apresentado ainda nesta segunda-feira (07), teve experiências no cargo após dirigir Serrano-PB e Botafogo-PB. Segundo a assessoria do Treze, o ex-atacante chega para ajudar o clube no departamento de futebol, com consultoria em outras áreas.

Como foi eliminado na repescagem do Campeonato Paraibano, ficando pelo caminho, o Treze não tem vaga garantida na Série D do ano que vem e por isso vê a Série D desta temporada como uma espécie de salvação para 2022. Caso não conquiste o acesso à Série C, ficará sem calendário para o segundo semestre do ano que vem.

SURTO

Nas vésperas do duelo diante do ABC, na estreia na Série D, o Treze teve 14 casos de Covid-19 confirmados no elenco. Das 14 pessoas infectadas, 12 são jogadores e outros são o preparador de goleiros e o fisioterapeuta. Eles fizeram um exame durante a semana e depois tiveram a confirmação que realmente estavam positivados com os resultados da contraprova. Todos foram isolados imediatamente e ficarão em quarentena até a plena recuperação.

Já se preparando para a segunda rodada, quando enfrentará o Atlético-CE, no Domingão, em Horizonte, no próximo sábado, o Treze fará uma nova bateria de exames nesta semana, para ver se poderá contar com mais jogadores.