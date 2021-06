Brasileiro

Treze confirma 14 casos de COVID-19 às vésperas da Série D



Dos 14 infectados, 12 eram jogadores e estão isolados até a plena recuperação

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 05 (AFI) – O Treze irá ‘remendado’ para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D, marcada para este domingo contra o ABC, às 16 horas, no Amigão, em Campina Grande. Isso porque o clube confirmou 14 casos positivos da COVID-19 em sua delegação.

Das 14 pessoas infectadas, 12 são jogadores e outros são o preparador de goleiros e o fisioterapeuta. Eles fizeram um exame durante a semana e depois tiveram a confirmação que realmente estavam positivados com os resultados da contraprova. Todos foram isolados imediatamente e ficarão em quarentena até a plena recuperação.

Tuca perdeu 12 jogadores com COVID-19 para a estreia

Os jogadores contaminados foram: goleiros Jeferson e Leandro Santos; lateral Júlio Ferrari; zagueiros Adriano Alves e Rômulo Costa; meias Birungueta, Emerson, Romildo Vitor e Juan Batista; e atacantes Geraldo, João Leonardo e Lukão. Soma-se a eles o preparador Emerson Medeiros e o fisioterapeuta Júlio Cavalcanti.

Sete jogadores infectados eram titulares do técnico Tuca Guimarães, que agora terá que modificar a formação do time para a estreia no campeonato. A comissão técnica mandará a campo jogadores que não vinham tendo muitas oportunidades e jogadores recém-contratados e que ainda não estão 100% fisicamente. Ou seja: vão para o sacrifício.

Treze e ABC jogarão neste domingo, às 16 horas, em Campina Grande, e o PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.