Treze está oferecendo remédios sem eficácia para os atletas com Covid

Série D: Treze-PB está oferecendo remédios sem eficácia para os atletas com Covid-19



O médico do clube disse que os atletas estão sendo observados. Um jogador que não se identificou falou em “Kit Covid”

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campina Grande, PB, 11 (AFI) – Após o Treze-PB confirmar a internação do goleiro Leandro Santos, que está com Covid-19, o médico do clube se pronunciou através de um vídeo dando um parecer sobre a situação de todos os atletas. O Dr. Lúcio César orientou os jogadores a usarem os medicamentos que compõem o protocolo médico utilizado em Campina Grande.

De acordo com um atleta, todos receberam o conhecido “kit-covid”, composto por medicamentos que não tem eficácia no tratamento da doença.

Trze realizou novos testes nesta quinta-feira – Foto: Cassiano Cavalcanti / Treze

ESTÃO SENDO ASSISTIDOS

De acordo com o médico, todos os jogadores que estão em casa estão sendo observados pelo clube.

“Em relação à medicação, nós seguimos um protocolo que é praticamente unanimidade aqui no município, um protocolo individualizado, de paciente para paciente, onde a gente administra antibióticos e as outras medicações de consenso médico”, disse Dr. Lúcio César.

REMÉDIOS E ALGUÉM ESTÁ MENTINDO



De acordo com o um jogador que não quis se identificar, o “kit” que os jogadores recebem contém Ivermectina, Azitromicina e Prednisona, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde e com a comunidade científica, não possuem eficácia no tratamento da doença.

O atleta também disse que em nenhum momento foi procurado por alguém do clube, para saber sobre seu estado de saúde.

NOVOS TESTES

Após sofrer com 12 casos no clube, o Treze realizou uma bateria de testes nesta quinta-feira, no estádio Presidente Vargas. Na testagem exigida pela CBF, para a realização da partida do próximo sábado, contra o Atlético-CE, todos os resultados deram negativo.