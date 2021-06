Troféu Bahia Junina: votação popular elege a ‘Música do São João 2021’

A Rede Bahia lança a primeira edição do Troféu Bahia Junina, que abre votação popular para escolha da “Música do São João 2021”. De 12 a 24/6, o público poderá escolher entre 10 músicas interpretadas por artistas baianos que estão nas paradas de sucesso no período junino.

A votação popular acontece no gshow.com/saojoaodaredebahia, e o resultado será divulgado no dia 26, no “Bahia Meio Dia”. Esta é mais uma ação multicanal do projeto São João da Rede Bahia com foco na promoção da cultura local, que conta com programação na internet, na televisão, no rádio e no jornal.