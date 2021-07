Túlio Gadelha emociona ao falar sobre Fátima Bernardes: ‘Reencontro de outras vidas’

Em comemoração aos nove anos do programa Encontro, Fátima Bernardes recebeu algumas homenagens especiais durante a última edição do Se Joga, que foi ao ar no final de semana. Entre as mensagens de carinho estava a do companheiro da jornalista, Túlio Gadelha.

“O meu encontro com Fátima foi de olhares, de energia e de espíritos. De repente até um reecontro, já falamos sobre isso.. Eu vejo que o sucesso do programa se deve a toda a equipe que atua nos bastidores, mas sobretudo a apresentadora que é uma pessoa extremamente sensível, dedicada e estudiosa, carismática e segura. Parabéns meu amor e obrigada por estar na minha vida”, disse o deputado federal, deixando a famosa bem emocionada.

Em seguida, a global destacou: “É bom demais poder compartilhar a vida com ele. Tulio é o futuro… Ele fala de outras vidas porque, eu vou me emocionar… No início, eu falava que dava uma certa revolta da gente ter nascido em épocas diferentes. Como ele acredita em vida após a morte e na reencarnação, quem sabe a nossa história não vem de outras épocas?!”.

Fátima falou ainda sobre a alegria de ter conseguido se reinventar profissionalmente: “É legal olhar a história profissional e pessoal e ver que é possível se reinventar. É uma sensação muito boa. Homenagem linda e estou muito feliz!”, completou.