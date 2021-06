Uberlândia ganha do Rio Branco e mantém os 100% na Série D

Brasileiro

Uberlândia-MG 3 x 2 Rio Branco-ES – Artilheiro brilha e Sabiá mantém os 100%



Léo Martins marcou dois gols para o time mineiro, que terminou com um jogador a menos

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Uberlândia, MG, 12 (AFI) – Em uma partida de cinco gols, o Uberlândia contou com uma tarde inspirada do artilheiro Léo Martins para ganhar do Rio Branco, por 3 a 2, no Parque do Sabiá, pela segunda rodada da Série D do Brasileiro.

A segunda vitória em dois jogos colocou o Uberlândia na liderança isolada do Grupo A6. Por outro lado, ainda não foi dessa vez que o Rio Branco conquistou seus primeiros pontos no campeonato.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS



COMO FOI

A partida começou com o Uberlândia em cima e o gol não demorou para sair. Aos 12, Léo Martins recebeu dentro da área e bateu cruzado para abrir o placar. O Rio Branco não conseguia jogar e era dominado pelos donos da casa, que poderiam ter feito uma vantagem maior no primeiro tempo.

Léo Martins comemora um dos dois gols do Uberlândia (Foto: Giovanni Mendes/UEC)

O Rio Branco não voltou do intervalo e o Uberlândia aproveitou para ampliar aos 11 minutos. Mailson subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio e cabeceou no ângulo de André Zuba, que evitou o terceiro na sequência ao defender chute de Léo Martins.

VOLTA AO JOGO

As alterações recolocaram o Rio Branco na partida. Aos 32, Thuram cometeu pênalti e foi expulso. Marcus Vinícius cobrou bem e diminuiu para o Capa Preta.

O time capixaba partiu com tudo em busca do empate, mas vacilou na defesa e viu Rafael Martins marcar o terceiro do Uberlândia aos 39.

Três minutos depois, após confusão dentro da área, João Paulo recolocou o Rio Branco na partida. No entanto, era tarde demais para buscar o empate e o Uberlândia segurou a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

O Uberlândia volta a campo no próximo sábado, contra o Patrocinense, às 16 horas, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, enquanto o Rio Preto recebe o Águia Negra no domingo, às 15 horas, no Kleber Andrade, em Cariacica. Os jogos são válidos pela terceira rodada.