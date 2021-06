UEAP: resultado do Processo Seletivo 2021 via Enem está disponível

A Universidade do Estado do Amapá (UEAP) divulgou o resultado do Processo Seletivo 2021 via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, os candidatos já podem conferir o resultado preliminar no site da UEAP. De acordo com o cronograma da seletiva, a universidade receberá os recursos entre os dias 7 e 8 de junho.

Assim, a partir da próxima segunda-feira (7), os candidatos poderão interpor recursos por meio do site da universidade. Após a análise dos recursos, a UEAP irá divulgar o resultado final no dia 16 de junho. A universidade ainda não informou a data de convocação para a matrícula dos estudantes aprovados.

Sobre o Processo Seletivo 2021 via Enem

Para a seleção de novos alunos, a UEAP aceitou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, no ato de inscrição, os candidatos puderam escolher usar as notas da edição de 2019 ou de 2020. Conforme estabelecido no edital, para participar da seleção, os candidatos precisaram comprovar ter a nota mínima de 500 pontos na prova de redação. Já a pontuação para as demais provas varia de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato.

Os candidatos ao curso de Música deverão ainda realizar provas de habilidades específicas. Desse modo, há duas etapas além das avaliação das notas do Enem. A 2ª etapa será feita por meio de uma prova teórica, aplicada no dia 24 de junho. Já a última etapa contará com uma prática, com aplicação no dia 8 de julho. O resultados finais dos testes de habilidades específicas estão previstos para o dia 19 do mesmo mês.

A oferta da UEAP para o Processo Seletivo 2021 via Enem é de 680 vagas para cursos de graduação. Dentre essas vagas, há um percentual reservado para estudantes oriundos de escolas públicas, para pessoas com deficiência, para indígenas, negros, transgêneros e comunidades tradicionais e extrativistas

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia Enem Digital 2021 contará com a oferta de mais de 100 mil vagas.