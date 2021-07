UEG: está disponível o resultado preliminar do Vestibular 2021/1

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou nesta quarta-feira, dia 30 de junho, o resultado preliminar do Vestibular 2021/1. Desse modo, os candidatos já podem conferir o seu desempenho por meio do site da universidade. Veja o resultado preliminar do Vestibular UEG 2021/1.

De acordo com a UEG, os candidatos interessados em interpor recursos devem enviá-los no endereço www.estudeconosco.ueg.br nos dias 1º e 2 de julho. A divulgação do resultado final está prevista para o 13 de julho, conforme cronograma do processo seletivo.

Sobre o Vestibular 2021/1

Após adiamento devido à pandemia da covid-19, a aplicação das provas foi feita na tarde do dia 30 de maio, em 39 municípios, entre as 13h10 e as 17h10.

Os candidatos responderam a uma prova objetiva composta por 52 questões com assuntos de quatro matrizes de referência: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Além disso, os candidatos fizeram uma prova discursiva de redação.

Você Pode Gostar Também:

No dia seguinte, 31 de maio, a universidade liberou o gabarito preliminar. Após a análise dos recursos, a publicação do gabarito oficial definitivo foi feita no dia 14 de junho.

De acordo com o edital, a oferta da UEG foi de 3.224 vagas em 30 cursos de graduação, com duas oportunidades adicionais em cada curso para estudantes quilombolas. Metade do total de vagas (50%) são para o sistema universal, enquanto outra metade foi reservada para o sistema de cotas. Assim, 25% das vagas foram para estudantes oriundos de escolas públicas, 20% para negros e 5% para indígenas ou pessoas com deficiência.

Acesse o Edital do Vestibular UEG 2021/1 para mais informações.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UnB divulga a 2ª chamada da seleção 2021 via notas do Enem.