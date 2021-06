UERJ anuncia novos editais de Concursos públicos: Até R$5,2 mil

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) via Centro de Produção da Universidade do estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), faz saber aos interessados a abertura de um novos editais de concursos públicos que tem por objetivo preencher vagas no cargo de Técnico Universitário Superior.

Confira abaixo as oportunidades:

Engenheiro Civil – Construção (3); Engenheiro Civil – Estrutura (1); Analista de Tecnologia da Informação – Sistemas de Informação (9); e Engenheiro Elétrico (3); Edital nº 03/2021: Medicina do Trabalho (6); Cirurgia Geral (5); Cirurgia Pediátrica (2); Medicina Nuclear (1); e Oncologia (2).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 26 de junho de 2021, no endereço eletrônico oficial da Cepuerj. O valor da inscrição está fixado em R$ 230,00.

PROVAS

Os concursos públicos contaram com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação, conhecimentos Específicos (CE) e sistema único de saúde (SUS) para a área da saúde;

Exame médico admissional (caráter eliminatório);

Prova de títulos (caráter eliminatório);

Avaliação prático-oral (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Cirurgião Geral e Cirurgião Pediátrico

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

EDITAL 02/2021

EDITAL 03/2021