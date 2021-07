UERR divulga resultado final do Vestibular 2021

A Universidade Estadual de Roraima (UERR) liberou nesta quarta-feira (30) o resultado final do Vestibular 2021. A lista de aprovados já está disponível para acesso no site da CPCV (Comissão Permanente de Concurso e Vestibular).

De acordo com a UERR, em breve o edital referente aos procedimentos de matrícula será publicado na página da CPCV, com datas e demais informações.

O resultado preliminar do Vestibular 2021 foi liberado pela universidade no dia 23 de junho, de modo que os candidatos puderam enviar recursos contestando os resultados nos dias 24 e 25 de junho.

Sobre o Vestibular 2021

A UERR aplicou as provas do Vestibular 2021 no dia 9 de maio. A aplicação ocorreu em locais de prova nas cidades de Boa Vista e Rorainópolis, entre as 8h e as 13h.

Conforme estabelecido no edital do processo seletivo, as provas foram compostas por 72 questões com conteúdos de oito disciplinas. São elas: Biologia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (inglês ou espanhol), Matemática, Língua Portuguesa e, por fim, Química. Além disso, os candidatos fizeram uma prova discursiva de redação.

Ao todo, a oferta da UERR para o Vestibular 2021 foi de 830 vagas. De acordo com o edital, 72 vagas são para a comunidade em geral, 332 vagas são para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública localizada em Boa Vista/RR, 332 vagas são para aqueles que cursaram o ensino médio em escola pública do interior de Roraima, e 94 vagas são para pessoas com deficiência (PcD).

