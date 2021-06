UFMS: Estão disponíveis as datas do Vestibular 2022 e do Passe; confira

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) informou as datas das provas do Vestibular 2022 e do Passe (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) 2021. No entanto, a universidade só deve liberar os editais de ambos os processos seletivos e suas regras no dia 3 de agosto. Assim, os candidatos poderão conferir os calendários completos, o conteúdo que será cobrado, orientações para as provas e outras informações.

De acordo com a universidade, as provas do Vestibular 2022 serão aplicadas no dia 5 de dezembro, no período das 8h às 13h. Já as provas do Passe estão previstas para o domingo seguinte, dia 12, e devem acontecer no mesmo horário. A UFMS irá aplicar as provas de todas as etapas do Passe no dia 12 de dezembro.

A UFMS ainda não informou o número de vagas ofertadas no Vestibular 2022 e no Passe. Nos processos seletivos deste ano, a oferta da universidade foi de 4.249 vagas no Vestibular 2021 e 1.027 vagas para os aprovados na 3ª etapa do Passe.

Ambos os processos seletivos são feitos de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, metade das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino, com percentual para pretos, pardos e indígenas e PCDs.

O vestibular da universidade conta com a aplicação de uma prova objetiva de conhecimentos gerais e uma prova de redação. Já o Passe conta com três etapas, de modo que os candidatos fazem três provas, uma prova ao final de cada ano letivo do ensino médio. Na 3ª etapa, os candidatos concorrem a vagas com a média obtida nos 3 anos.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia Enem Digital 2021 contará com a oferta de mais de 100 mil vagas.