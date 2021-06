Um mês de luto: Preta Gil rememora última foto com Paulo Gustavo; veja

Um mês da morte de Paulo Gustavo por complicações no quadro de Covid-19 foi completado nesta sexta-feira (4). Para Preta Gil, amiga próxima do comediante, a saudade continua a mesma. A cantora utilizou o instagram para compartilhar a última foto que tirou com o artista e aproveitou para fazer um desabafo sobre o luto.

“Essa foi nossa última foto juntos em janeiro desse ano. Como eu poderia imaginar que seria a última vez que nos encontraríamos? Um mês sem você aqui, um mês de muito vazio, um mês inconformada, um mês de revolta, um mês de muita, muita, muita saudade de você, meu amor”, começou.

Em seguida, a filha de Gilberto Gil relatou que tem o costume de relembrar as conversas com o amigo. “Todos os dias escuto nossas conversas de áudio, todos os dias choro e dou risada, e me emociono como nossa amizade é linda e verdadeira! A dor não passa e nunca vai passar, mas vou levar nossas vivências e lembranças para sempre em mim !!! Te amo até o infinito”, completou.

