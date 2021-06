UTFPR divulga novo Processo seletivo no campus de Curitiba

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher vagas de e nível superior para professores substitutos.

As oportunidades são para áreas/subáreas de comunicação organizacional (1 vaga); áreas/subáreas de matemática (1 vaga); e educação física (1 vaga). O salário oferecido será de R$ 3.130,85, mais retribuição por titulação, totalizando até R$ 5.831,21, por carga horária de 40 horas semanais em regime de tempo integral.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h do dia 13 de junho de 2021, via preenchimento do formulário de inscrição eletrônico, no site UTFPR. O valor da inscrição está fixado em R$ 108,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova de desempenho de ensino (PDE), de caráter classificatório. As avaliações estão prevista para o dia 22 de junho de 2021, de forma remota. A seleção é válida por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

EDITAL 2021